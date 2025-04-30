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14:21, 30 апреля 2025Ценности

Российский бренд выпустил драгоценные обвесы для лопат и граблей

Ювелирный бренд «585*Золотой» выпустил золотую подвеску с бриллиантами для лопат
Екатерина Ештокина

Скриншот: 585*Золотой

Российский ювелирный бренд «585*Золотой» выпустил драгоценные обвесы для садовых инструментов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте марки.

Бренд предложил к покупке украшения для лопат, граблей, леек и других приспособлений. На сайте представлены золотые и серебряные изделия, украшенные камнями.

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Среди них — серебряные подвески с фианитами, а также золотые подвески с топазами, бриллиантами и аметистами. Самая дорогая позиция составила 22,9 тысячи рублей.

Ранее в апреле в ЦУМе начали продавать кружки для кофе навынос за 27 тысяч рублей. Изделие для напитков под названием Ecume White люксового бренда Bernardaud было выполнено из белого фарфора и украшено логотипом марки.

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