Российский бренд выпустил драгоценные обвесы для лопат и граблей

Ювелирный бренд «585*Золотой» выпустил золотую подвеску с бриллиантами для лопат

Российский ювелирный бренд «585*Золотой» выпустил драгоценные обвесы для садовых инструментов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте марки.

Бренд предложил к покупке украшения для лопат, граблей, леек и других приспособлений. На сайте представлены золотые и серебряные изделия, украшенные камнями.

Среди них — серебряные подвески с фианитами, а также золотые подвески с топазами, бриллиантами и аметистами. Самая дорогая позиция составила 22,9 тысячи рублей.

Ранее в апреле в ЦУМе начали продавать кружки для кофе навынос за 27 тысяч рублей. Изделие для напитков под названием Ecume White люксового бренда Bernardaud было выполнено из белого фарфора и украшено логотипом марки.