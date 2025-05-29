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20:20, 29 мая 2025Спорт

В «Вашингтоне» раскрыли срок окончания карьеры Овечкиным в НХЛ

«Вашингтон» сообщил, что сезон-2025/2026 станет последним для Овечкина в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Представители клуба «Вашингтон Кэпиталс» раскрыли срок окончания карьеры российским нападающим Александром Овечкиным в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Электронное письмо, разосланное владельцам абонементов, привел журналист Джейкоб Биллингтон.

«Вашингтон» сообщил, что сезон-2025/2026 станет последним для хоккеиста в НХЛ. В следующем сезоне истекает контракт Овечкина с командой.

Позднее в «Вашингтоне» заявили, что решение по Овечкину пока не принято. Они подчеркнули, что электронное письмо было отправлено сотрудником корпоративного отдела продаж ошибочно.

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. В этом сезоне он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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