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11:01, 29 мая 2025Экономика

В эффективности борьбы с пошлинами Трампа через суд усомнились

Goldman Sachs: Трамп обойдет решение суда о признании его тарифов незаконными
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Chris Kleponis / Pool / Globallookpress.com

Решение Суда по международной торговле в США о признании незаконными ряда импортных пошлин, введенных по инициативе президента страны Дональда Трампа, не станет окончательной победой противников тарифов. Об этом в информационной записке для клиентов предупредили аналитики Goldman Sachs, сообщает Bloomberg.

По их мнению, у главы Белого дома достаточно других инструментов, чтобы вернуть тарифы, а поражение в этом разбирательстве стало лишь временной неудачей, к тому же повышающей неопределенность. Тем не менее окончательный результат для большинства основных торговых партнеров США останется неизменным.

Одним из альтернативных вариантов называется использование импортных пошлин для стали, алюминия и автомобилей по соображениям национальной безопасности. Существуют и другие способы, хотя они потребуют больше времени для завершения расследования, но так или иначе суд вряд ли сможет остановить Трампа.

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При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи подчеркнул, что администрация не собирается мириться с решением суда, потому что «неизбранные судьи не должны решать, как правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации в стране». По его словам, правительство использует «все рычаги исполнительной власти» для возвращения тарифов на установленный уровень, потому что они являются условием «восстановления американского величия».

В своем решении о тарифах, объявленном в так называемый «День освобождения» и ранее в отношении Канады, Мексики и Китая, Трамп частично опирался на федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении 1977 года. При этом в законе тарифы не оговариваются в качестве доступного президенту США инструмента.

Судьи согласились с доводами истцов по поводу того, что Трамп вышел за пределы своих полномочий, что привело к огромным финансовым потерям для них. Кроме того, они постановили, что накапливавшийся десятилетиями торговый дефицит не является внезапным кризисом. Администрация Белого дома подаст апелляцию на решение.

СМИ отмечают, что речь не идет об отмене всех тарифов Трампа. Например, 25-процентные пошлины на автомобили, запчасти, сталь или алюминий подпадают под действие другого закона.

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