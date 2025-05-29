Марочко: Взяв Шевченко Первое, ВС РФ почти обрушили оборону ВСУ у Красноармейска

Взяв Шевченко Первое, Вооруженные силы (ВС) России почти обрушили линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, российские войска наступают на широком участке фронта протяженностью более 10 километров около Красноармейска. Он заключил, что линия обороны ВСУ «трещит по швам», о чем свидетельствует взятие российскими войсками Малиновки, Миролюбовки и Шевченко Первого.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ попытались продвинуться у поселка Загрызово в Харьковской области. Однако, сообщает он, украинские войска понесли потери и отступили.

До этого Марочко рассказал, что взятие Константиновки позволило ВС России зачистить участок административной границы страны. Марочко отмечает, что все указывает на создание буферной зоны, о которой говорил президент России Владимир Путин.