Южная Корея представила концепт морского носителя дронов

Компания Hyundai представила концепт морского носителя дронов HCX-23 Plus

Компания HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) представила концепт морского носителя дронов HCX-23 Plus на выставке MADEX-2025, которая проходит в Пусане (Южная Корея). Об этом сообщает Army Recognition.

Перспективный корабль может получить комплекс управления с искусственным интеллектом, который позволит сократить экипаж. Авианосец без традиционной надстройки получил палубу с двумя рабочими зонами. Одна из них позволит запускать аппараты самолетного типа, а на второй разместят дроны вертикального взлета и посадки.

Форма корпуса корабля обеспечивает сниженную радиолокационную заметность. Автор допустил, что проект предполагает оснащение дрононосца установками вертикального пуска с крылатыми ракетами.

В январе издание Naval News писало, что турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB3, который планируется размещать на борту легкого авианосца Anadolu, впервые применил вооружение. В ходе испытаний дрон применил высокоточный боеприпас MAM-T.