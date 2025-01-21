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10:34, 21 января 2025Наука и техника

Турецкий Bayraktar TB3 впервые применил вооружение

Naval News: Турецкий БПЛА Bayraktar TB3 впервые применил вооружение
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

Турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB3, который планируется размещать на борту легкого авианосца Anadolu, впервые применил вооружение. Об этом со ссылкой на компанию Baykar сообщает Naval News.

БПЛА применил один из двух двумя высокоточных боеприпасов MAM-T разработки компании Roketsan. Для нанесения удара Bayraktar TB3 задействовал электронно-оптическую системы разведки, наблюдения и наведения ASELFLIR-500 компании Aselsan, успешно поразив назначенную цель.

Испытания БПЛА проходили на базе центра Baykar в Кешане.

Ранее портал Army Recognition со ссылкой на компанию сообщил, что Baykar, которая производит дроны Bayraktar, провела испытания БПЛА вертикального взлета и посадки Kalkan VTOL.

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