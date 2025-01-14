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04:30, 14 января 2025Наука и техника

Производитель Bayraktar испытал дрон вертикального взлета и посадки

Компания Baykar испытала БПЛА вертикального взлета и посадки Kalkan VTOL
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Baykar

Турецкая компания Baykar, которая производит дроны Bayraktar, провела испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертикального взлета и посадки Kalkan VTOL. Об этом сообщил производитель, передает Army Recognition.

Отмечается, что в рамках испытаний успешно выполнили 54-й полет Kalkan VTOL. В ходе тестов специалисты оценивали возможности бортовой системы дальней связи.

Аппарат с дальностью связи более 100 километров предназначен для воздушной разведки. Полуавтономная архитектура позволяет аппарату самостоятельно взлетать, идти по маршруту по заданным координатам и осуществлять посадку. Аппарат, который способен нести до трех килограммов полезной нагрузки, оснащен лазерным целеуказателем, дневную и ночную камерами.

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Дрон выполнен по схеме «летающее крыло». Гибридная силовая установка Kalkan состоит из двигателя внутреннего сгорания для горизонтального полета и четырех электродвигателей, который обеспечивают вертикальный взлет и посадку.

В мае 2024 года стало известно, что палубный беспилотник Bayraktar TB3 компании Baykar совершил рекордный полет с двигателем турецкого производства PD-170. Аппарат поднялся на высоту более десяти километров.

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