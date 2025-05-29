Запас дальнобойных ракет Киева оценили

Военный эксперт Матвийчук: Дальнобойных ракет Киева хватит на 10 дней

При интенсивных боевых действиях Вооруженным силам Украины (ВСУ) хватит дальнобойных ракет на 10 дней, полагает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Запасы Киева он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«У Киева остались Storm Shadow, "Скальпель" и ATACMS. Количество я не знаю, но я думаю, не "Скальпелей" и Storm Shadow — не более 100-120, ATACMS — в пределах 100. Есть какие-то данные по поводу Таурусов, но я думаю, они недостоверные. Они очень ограничены. Я думаю, всех видов, в том числе и HIMARS, и M270 — в пределах полутысячи», — поделился эксперт.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о снятии Берлином ограничений на дальность ударов оружия, поставляемого Украине. Глава немецкого правительства подчеркнул, что те же ограничения были сняты Великобританией, Францией и Штатами.

Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на удары вглубь РФ.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Украины Александр Мережко заявлял, что удары вглубь территории России ничего не значат, если запасы ракет большой дальности сокращаются.

