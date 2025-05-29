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16:06, 29 мая 2025Бывший СССР

Зеленский описал перспективы перемирия фразой «уже завтра»

Зеленский: Мир может начаться уже завтра
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Мир на Украине может начаться уже завтра. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому каналу RTL.

По его словам, стартовой точкой такого процесса может стать перемирие. Затем, заявил Зеленский, оно постепенно приводит к «прочному миру».

«Этот мир может начаться уже завтра», — подытожил украинский лидер. Кроме того, он призвал усилить международное давление на Россию из-за того, что Москва якобы не показывает свое стремление к миру.

В ходе интервью Владимир Зеленский также сообщил, что вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем договорился публично не обсуждать поставки ракет Taurus Киеву.

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