Пропавшая под Белгородом неудачливая бригада ВСУ нашлась и попала под двухтонный удар

МО: ВКС России сбросили на позиции неудачливой 141-й бригады ВСУ две тонны бомб

Российские военные сбросили две тонны бомб на позиции Вооруженных сил Украины у населенного пункта Комар в Волновахском районе в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, удар был нанесен Воздушно-космическими силами России (ВКС) при помощи четырех фугасных авиабомб (ФАБ) весом в полтонны каждая. ФАБ-500 были оснащены модулями планирования и коррекции.

Под двухтонный удар попал пункт временной дислокации 141-й бригады ВСУ, которая считалась пропавшей под Белгородом и нашлась в ДНР. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» называл это подразделение неудачливым. «С 141-й бригадой постоянно что-то случается. В 2023 году, например, у них подорвалась почти вся техника на минных полях. В Курской области они понесли огромные потери», — заявлял он.

141-я бригада подтверждает укоренившееся за ней звание неудачника Анатолий Матвийчук

Украинские подразделения, чей личный состав массово пропадал без вести, получали от военных блогеров и военкоров прозвища «бригад-призраков».

Ранее сегодня 30 мая министр обороны России Андрей Белоусов заявил о бегстве бойцов ВСУ из населенного пункта в зоне спецоперации.