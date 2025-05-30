21-летнюю россиянку избили из-за розовых волос

В Стерлитамаке женщины избили 21-летнюю девушку из-за розовых волос

В Стерлитамаке женщины избили 21-летнюю девушку из-за розовых волос. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Россиянка рассказала, что работает бариста. Она поздно возвращалась со смены, когда внезапно услышала крики от двух прохожих. Горожанкам не понравился яркий образ девушки.

Жительница Стерлитамака пыталась игнорировать новых знакомых, но те набросились на нее с кулаками.

У девушки после общения с гражданками остались множественные синяки и ссадины, она обратилась в правоохранительные органы.

До этого в Нижнем Новгороде 19-летняя девушка избила мужчину ради видео для соцсетей. Россиянину потребовалась помощь медиков.

Еще раньше в Калининградской области пьяная женщина избила начальника подразделения по делам несовершеннолетних.