19-летняя россиянка избила мужчину ради видео для соцсетей

В Нижнем Новгороде 19-летняя девушка избила мужчину ради видео для соцсетей

В Нижнем Новгороде 19-летняя девушка избила мужчину ради видео для соцсетей. Ролик с действиями россиянки опубликовал Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

На представленном ролике видно, как девушка наносит удары ногами по голове и другим частям туловища мужчины. Последний закрывает лицо руками и не оказывает сопротивления. Происходящее фиксируют на камеру телефона знакомые девушки.

Выяснилось, что после избиения на место прибыли медики. Игнорируя присутствие фельдшера, россиянка снова набросилась на оппонента. Она нанесла несколько ударов мужчине по голове.

По сведениям «Моего Нижнего Новгорода», девушка до инцидента размещала в своем Telegram-канале похожие видео с избиениями.

Сотрудники полиции пока пристально не изучали ее деятельность.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области пьяная женщина избила начальника подразделения по делам несовершеннолетних.