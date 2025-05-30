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01:01, 30 мая 2025Ценности

52-летняя модель обнажила грудь перед другом на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Брэнди Глэнвилл

Брэнди Глэнвилл . Фото: @brandiglanville

Американская фотомодель, дизайнер и телезвезда Брэнди Глэнвилл показала откровенное фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 681 тысячу подписчиков.

52-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах топлес и с белым полотенцем на бедрах. Также она распустила мокрые волосы и надела на шею цепочку с кулоном в виде сердца.

При этом Глэнвилл держала в руках бутылку вина, в то время как ее друг — агент по поиску талантов Джеймс Масс — положил руки на обнаженную грудь звезды.

В марте популярная американская манекенщица и панк-рок-исполнительница Габриэлла Ли Бектел, более известная как Габбриетта, прикрыла розой обнаженную грудь на фото.

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