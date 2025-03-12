Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 12 марта 2025Ценности

Популярная модель прикрыла розой обнаженную грудь на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @gabbriette

Популярная американская манекенщица и панк-рок-исполнительница Габриэлла Ли Бектел, более известная как Габбриетта, снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает миллион подписчиков.

27-летняя модель показала фото из ванной, где запечатлела себя в зеркале. Она предстала перед камерой топлес, прикрыв обнаженную грудь красной розой.

При этом знаменитость распустила волосы, уложив челку на одну сторону, и сделала макияж с акцентом на глазах. Так, она подчеркнула их черной подводкой, нарисовав на веках широкие линии.

Ранее в марте российскую супермодель Ирину Шейк сняли топлес во время подготовки к карнавалу в Бразилии.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    Сбивший дрон из ружья в Подмосковье россиянин рассказал о ночной атаке и своем выстреле

    Популярная модель прикрыла розой обнаженную грудь на фото

    В России сочли предложение о перемирии на Украине попыткой замедлить наступление

    Психиатр объяснил срыв на чипсы при стрессе

    Трамп отказался тратить сотни миллиардов долларов на поддержку Украины

    Стало известно о планах Украины признать дезертирами сдавшихся в Судже

    На суде над бывшим президентом показали видео с карликом и женскими гениталиями

    Россиянин походил на свидания со славянками и европейками и назвал отличия в их поведении

    Российского рэпера оштрафовали за упоминание наркотиков в песнях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше