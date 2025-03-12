Популярная модель прикрыла розой обнаженную грудь на фото

Популярная американская манекенщица и панк-рок-исполнительница Габриэлла Ли Бектел, более известная как Габбриетта, снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает миллион подписчиков.

27-летняя модель показала фото из ванной, где запечатлела себя в зеркале. Она предстала перед камерой топлес, прикрыв обнаженную грудь красной розой.

При этом знаменитость распустила волосы, уложив челку на одну сторону, и сделала макияж с акцентом на глазах. Так, она подчеркнула их черной подводкой, нарисовав на веках широкие линии.

Ранее в марте российскую супермодель Ирину Шейк сняли топлес во время подготовки к карнавалу в Бразилии.