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20:35, 5 марта 2025Ценности

Ирину Шейк сняли топлес во время подготовки к карнавалу в Бразилии

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк показала фанатам фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 23,8 миллиона подписчиков.

39-летняя манекенщица поделилась кадрами, сделанными во время подготовки к карнавалу в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Она позировала в синем танцевальном наряде, который состоял из украшенного стразами топа, соединенного со стрингами, а также головного убора, браслетов и декора в виде крыльев за спиной.

Кроме того, знаменитость запечатлели топлес в гримерной. Модель сидела на стуле, в то время как ассистенты поправляли детали ее костюма.

Ранее в марте Ирина Шейк также снялась, лежа обнаженной на кровати.

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