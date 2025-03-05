Ирину Шейк сняли топлес во время подготовки к карнавалу в Бразилии

Российская супермодель Ирина Шейк показала фанатам фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 23,8 миллиона подписчиков.

39-летняя манекенщица поделилась кадрами, сделанными во время подготовки к карнавалу в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Она позировала в синем танцевальном наряде, который состоял из украшенного стразами топа, соединенного со стрингами, а также головного убора, браслетов и декора в виде крыльев за спиной.

Кроме того, знаменитость запечатлели топлес в гримерной. Модель сидела на стуле, в то время как ассистенты поправляли детали ее костюма.

Ранее в марте Ирина Шейк также снялась, лежа обнаженной на кровати.