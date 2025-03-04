Ирина Шейк снялась обнаженной

Российская супермодель Ирина Шейк показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 23,8 миллиона подписчиков.

39-летняя манекенщица позировала, лежа обнаженной на кровати. Она надела ожерелье и браслеты с синими камнями, распустила волосы и отказалась от макияжа. При этом интимные части тела знаменитость прикрывала руками.

В подписи Шейк указала, что рада участвовать в параде в рамках карнавала в Бразилии. «Нервничаю и взволнована. Бразилия, я люблю тебя! Спасибо за теплый прием», — отметила она.

В феврале Ирина Шейк показала фигуру в крошечном бикини с рисунком флага Бразилии.

