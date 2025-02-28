Модель Ирина Шейк показала фигуру в крошечном бикини с флагом Бразилии

Российская супермодель Ирина Шейк показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 23,8 миллиона подписчиков.

39-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркале, стоя на фоне стены. Она позировала в крошечном бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и трусы с заниженной талией и завязками на бедрах. При этом на данный предмет гардероба был нанесен рисунок флага Бразилии.

В свою очередь, в подписи знаменитость указала, что рада отправиться на карнавал в Рио-де-Жанейро. «Бразилия, я уже в пути!» — отметила она.

Лучшая подруга Ирины Шейк, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл показала фанатам откровенные фото.