Лучшая подруга Ирины Шейк опубликовала откровенные фото в бикини

Бывший «ангел» Victoria's Secret новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл показала фанатам откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 9,3 миллиона подписчиков.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк снялась в красном бикини. Комплект включал в себя крошечный топ с треугольными чашками и V-образные трусы. Также она надела чулки в сетку в тон.

При этом на одном из кадров 34-летняя знаменитость позировала, стоя под светящейся табличкой с надписью Exit («Выход»). На другом — лежала, вытянув руки за голову.

В январе парикмахер и стилист Игги Росалес показал Стеллу Максвелл полуобнаженной во время укладки.