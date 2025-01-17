Парикмахер показал лучшую подругу Ирины Шейк с голой грудью во время укладки

Парикмахер и стилист Игги Росалес показал бывшего «ангела» Victoria's Secret, новозеландскую и британскую модель ирландского происхождения Стеллу Максвелл полуобнаженной во время укладки. Соответствующие публикации появились в сторис его Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк предстала перед камерой, сидя в кресле у гримерного стола. Она позировала топлес и в черных колготках, а распущенные волосы прикрывали ее голую грудь.

При этом визажист нанес на губы знаменитости розовую помаду, подчеркнул скулы румянами и выделил глаза с помощью черной подводки.

В ноябре 2024 года Ирина Шейк показала фото, как попарилась в бане в бикини.