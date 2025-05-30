61-летнюю жену Обамы в облегающем наряде заметили на свидании

61-летнюю жену Обамы Мишель в облегающем наряде заметили на свидании в Нью-Йорке

Жена экс-президента Барака Обамы Мишель в подчеркивающем фигуру образе сходила на свидание. Снимки публикует Page Six.

61-летнюю активистку заметили вместе с супругом у ресторана Lowell Hotel в Нью-Йорке. Писательница появилась на публике в лонгсливе бренда Zimmermann с V-образным декольте и прозрачными рукавами и облегающей юбке длины макси той же марки. Стоимость наряда составила 1375 долларов (108 тысяч рублей).

В марте Мишель Обамана пожаловалась на плохую привычку супруга. «У меня есть муж, который, когда пора уходить, например, в три часа, вдруг встает и идет в ванную! (...) И я такая: "Если сказано, что выезжаем в три, значит, ты уже все сделал, понимаешь? Не надо начинать искать свои очки в тот момент, когда мы должны уже уезжать!"» — отчитала бывшая первая леди США в шутку своего мужа.