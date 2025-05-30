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20:58, 30 мая 2025Мир

Белый дом высказался о наркомании Маска

CNN: Белый дом посоветовал лично спросить у Маска про наркотики
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Вопрос об употреблении наркотиков главой департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардером Илоном Маском следует адресовать ему лично. Это журналистке телеканала CNN посоветовал замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«У меня нет никаких опасений, но я также думаю, что сегодня состоится пресс-конференция с Илоном Маском, так что у каждого будет возможность спросить самостоятельно», — сказал американский чиновник.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что Маск часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

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