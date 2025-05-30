Береговых ракетчиков ВС России защитят от дронов

«Известия»: Береговые ракетные войска России получат группы защиты от БПЛА

Группы защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создают в составе береговых ракетных войск Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Защитники от дронов получат помповые и антидроновые ружья, а также переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Они будут защищать береговые ракетные комплексы на марше и на огневых позициях. Нововведение появилось после анализа опыта специальной военной операции.

Экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц отметил, что для полноценной защиты объектов от БПЛА нужны комплексные решения. «При массовом налете помповые ружья и ПЗРК не помогут. Поэтому нужны средства обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы и средства уничтожения. И средства стационарной защиты с учетом опыта СВО», — сказал он.

Береговые ракетные войска способны с высокой точностью поражать морские и наземные цели. Они вооружены комплексами «Бастион» со сверхзвуковыми ракетами «Оникс», которые могут поражать цели на дальности до 600 километров.

В январе генеральный директор и генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что российские специалисты достигли положительных результатов в ходе работ по модернизации противокорабельных ракет «Оникс».