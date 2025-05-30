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14:12, 30 мая 2025Наука и техника

Беспокойный сон оказался признаком опасной болезни

eBioMedicine: Расстройство поведения во сне предсказывает развитие атрофии мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Если человек начинает кричать, размахивать руками или даже пинаться во сне, это может быть ранним признаком болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале eBioMedicine. Ученые проанализировали более 1200 МРТ-снимков мозга пациентов с расстройством поведения во сне (RBD) и обнаружили характерные изменения, которые могут предсказывать развитие тяжелых нейродегенеративных заболеваний.

В норме во время сна мышцы парализованы, чтобы человек не повторял движения из снов. Но у пациентов с RBD этот механизм отключается, и они начинают вести себя агрессивно: размахивают руками, вслух реагируют на происходящее в сновидениях. Чаще всего такое поведение возникает у людей старше 50 лет. Почти 90 процентов из них со временем сталкиваются с одним из двух диагнозов — болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви.

С помощью искусственного интеллекта ученые выделили два типа мозговой атрофии: при болезни Паркинсона изменения начинаются в глубинных структурах мозга, а при деменции — с коры. Это открытие может помочь заранее определить, к какому заболеванию склонен пациент, и начать профилактику до появления симптомов.

Авторы считают, что раннее выявление RBD и понимание того, как именно прогрессирует атрофия мозга, поможет создавать более эффективные стратегии лечения и замедлять развитие болезней.

Ранее ученые показали, что сон играет ключевую роль в сохранении и укреплении памяти. Исследования доказали, что одна ночь сна помогает не только запомнить информацию, но и повысить ее точность — причем эффект сохраняется более года.

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