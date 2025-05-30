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20:15, 30 мая 2025Силовые структуры

Бывший российский мэр под видом военной службы пытался уйти из-под следствия

ТАСС: Экс-мэр Керчи фиктивно заключил контракт с Минобороны на военную службу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывший мэр российского города попал под арест

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Бывший мэр Керчи Святослав Брусаков пытался уйти из-под следствия, заключив фиктивный контракт с Минобороны России на военную службу. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник, опасавшийся уголовного преследования, еще в 2024 году подписал формальный контракт с военным ведомством, благодаря чему был зачислен в воинскую часть, но сам занимался личными делами.

Против Брусакова возбуждено четыре уголовных дела о превышении должностных полномочий в связи с незаконным распоряжением муниципальной землей. В результате была застроена историческая часть Керчи, город лишился центральной части набережной и парка аттракционов.

Керченский городской суд арестовал экс-мэра на два месяца.

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