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18:56, 30 мая 2025Силовые структуры

Бывший мэр российского города попал под арест

В Крыму арестован экс-мэр Керчи Брусаков за превышение полномочий
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Крыму по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший мэр Керчи Святослав Брусаков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, Брусаков попал под подозрение в превышении полномочий при распоряжении землей муниципалитета. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Владивостока Владимир Николаев в 90-е годы возглавлял ОПГ «Винни-Пухи». Сведения о причастности экс-чиновника в организованной преступности опубликован в учебном издании «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты», выпущенном в 1998 году издательством Дальневосточного госуниверситета.

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