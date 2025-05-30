Бывший мэр российского города попал под арест

В Крыму арестован экс-мэр Керчи Брусаков за превышение полномочий

В Крыму по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший мэр Керчи Святослав Брусаков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, Брусаков попал под подозрение в превышении полномочий при распоряжении землей муниципалитета. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Владивостока Владимир Николаев в 90-е годы возглавлял ОПГ «Винни-Пухи». Сведения о причастности экс-чиновника в организованной преступности опубликован в учебном издании «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты», выпущенном в 1998 году издательством Дальневосточного госуниверситета.