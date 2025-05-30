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20:25, 30 мая 2025Силовые структуры

Силовики нашли бывшего российского мэра на пляже у Черного моря

ТАСС: Экс-мэра Керчи Брусакова задержали на пляже у Черного моря
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывший российский мэр под видом военной службы пытался уйти из-под следствия

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Керчи Святослава Брусакова на пляже. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник строит на берегу Черного моря дома под сдачу. Этим бизнесом заправляет дочь Брусакова, а он ей помогает. Там его силовики и нашли, хотя формально он числится в воинской части, так как еще в 2024 году заключил контракт с Минобороны на военную службу. Однако правоохранители выяснили, что Брусаков таким образом пытался уйти от уголовного преследования.

Против него возбуждено четыре уголовных дела о превышении должностных полномочий в связи с незаконным распоряжением муниципальной землей. В результате была застроена историческая часть Керчи, город лишился центральной части набережной и парка аттракционов.

Керченский городской суд арестовал экс-мэра на два месяца.

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