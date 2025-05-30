Силовики нашли бывшего российского мэра на пляже у Черного моря

ТАСС: Экс-мэра Керчи Брусакова задержали на пляже у Черного моря

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Керчи Святослава Брусакова на пляже. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник строит на берегу Черного моря дома под сдачу. Этим бизнесом заправляет дочь Брусакова, а он ей помогает. Там его силовики и нашли, хотя формально он числится в воинской части, так как еще в 2024 году заключил контракт с Минобороны на военную службу. Однако правоохранители выяснили, что Брусаков таким образом пытался уйти от уголовного преследования.

Против него возбуждено четыре уголовных дела о превышении должностных полномочий в связи с незаконным распоряжением муниципальной землей. В результате была застроена историческая часть Керчи, город лишился центральной части набережной и парка аттракционов.

Керченский городской суд арестовал экс-мэра на два месяца.