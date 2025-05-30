Названы сроки выхода продолжения игры Cyberpunk 2077

Продолжение игра Cyberpunk 2077 выйдет не раньше 2029 или 2030 года

Сиквел Cyberpunk 2077 не появится в ближайшие годы. Об этом сообщает издание TechSpot со ссылкой на представителей студии CD Projekt RED.

В конце мая CD Projekt RED отчиталась о доходах за I квартал 2025 года. В том числе в студии рассказали, что продолжение Cyberpunk 2077, которое официально именуют Cyberpunk 2, вошло в стадию производства. Это означает, что компания готовится или уже начала ее активную разработку. Ранее продолжение Cyberpunk находилось на стадии создания концепии.

На посвященной отчету пресс-конференции глава CD Projekt RED Михал Новаковски отказался называть ориентировочные сроки выхода тайтла. Он заметил, что каждый проект студии уникален. «Наш путь от предпроизводства до финального релиза занимает в среднем четыре-пять лет», — заметил Новаковски. Журналисты TechSpot предположили, что таким образом Cyberpunk 2 выйдет не раньше 2029 или 2030 года.

Также стало известно, что над игрой «Ведьмак 4» работает 422 специалиста. Тайтл должен появится не раньше 2027 года. В свою очередь, сиквелом Cyberpunk 2077 пока занимаются 96 разработчиков.

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года, хотя изначально ее анонсировали в 2012 году. В августе 2022 года CD Projekt RED представила первое дополнение к игре Phantom Liberty.

В конце мая известный инсайдер Дэниел Рихтман заявил, что Half-Life 3 станет последней крупной игрой своей серии. Также специалист допустил выпуск дополнений и спин-оффов.