Раскрыты подробности игры Half-Life 3

Инсайдер Рихтман: Half-Life 3 станет последней крупной игрой серии

Half-Life 3 станет последней крупной игрой своей серии. Об этом сообщает издание Comicbook со ссылкой на известного инсайдера Дэниела Рихтмана.

Рихтман рассказал для своих подписчиков в соцсетях, что студия Valve хочет выпустить новую часть Half-Life и завершить серию. Согласно раскрытой информации, в игре будет логическая концовка, которая «поставит точку» в повествовании.

При этом инсайдер допустил, что кроме полноценной третьей части Half-Life разработчики из Vavle могут продолжить историю в виде дополнений и спин-оффов. Рихтман заметил, что в настоящий момент Valve хочет поскорее закончить основную историю, чтобы покончить с и так длительным ожиданием фанатов.

Оригинальная часть Half-Life вышла в 1998 году, в 2004 году была представлена Half-Life 2. Журналисты Comicbook напомнили, что после 2004-го фанаты серии ждали выхода третьей части, однако Valve выпустила два дополнения Half-Life 2: Episode One и Episode Two. В 2020 году появилась VR-игра Half-Life: Alyx, рассказывающая об одной из главных героинь серии Аликс Вэнс.

В начале мая датамайнер Тайлер Маквикер рассказал, что невышедшую Half-Life 3 можно пройти «от начала и до конца». По его информации, тайтл полностью готов и может выйти до конца года.