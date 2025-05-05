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16:46, 5 мая 2025Наука и техника

Предсказан скорый выход Half-Life 3

Датамайнер Маквикер: Half-Life 3 анонсируют летом, она выйдет до конца года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Датамайнер Тайлер Маквикер рассказал, что невышедшую Half-Life 3 можно пройти «от начала и до конца». Об этом он заявил в ходе стрима на своем YouTube-канале.

Датамайнер — специалист, изучающий большие объемы данных — заявил, что новая часть Half-Life полностью готова. По его словам, ее можно пройти «от начала и до конца». При этом в Valve не спешат раскрывать информацию о тайтле.

Маквикер предсказал, что Half-Life 3 выйдет достаточно скоро. По его мнению, статус готовности игры указывает на то, что ее анонсируют уже летом — в третьем квартале года. Специалист полагает, что релиз игры состоится зимой.

При этом он уверен, что Half-Life 3 окажется классической однопользовательской игрой, а не VR-шутером, каким оказался появившийся в 2019 году тайтл Half-Life: Alyx. Новая игра окажется прямым продолжением Half-Life 2, которая вышла в 2004 году.

В середине апреля концепт-художник Евгений Евстратий рассказал, что Valve работает над продолжением Half-Life. По мнению специалиста, студия никак не может выпустить игру, так как стремится к идеальному результату.

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