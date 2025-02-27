Предсказаны сроки выхода Half-Life 3

Датамайнер Маквикер: Разработку Half-Life 3 скоро закончат, игра выйдет в 2025-м

Новая часть игровой серии Half-Life может выйти в 2025 году. Об этом в своем блоге на YouTube заявил известный датамайнер Тайлер Маквикер.

Датамайнер Маквикер — энтузиаст, занимающийся изучением большого объема информации — проанализировал код крупного обновления сетевой игры Dota 2, в котором он нашел много упоминаний проекта HLX. Тайлер Маквикер и другие инсайдеры уверены, что под этим названием студия Valve замаскировала Half-Life 3.

Описанные в коде функции связаны с оптимизацией видеоигры. Тайлер заявил, что игра находятся на конечной стадии разработки, и геймдизайнеры Vavlve полноценно занимаются ее адаптацией под игровые платформы. Исходя из этого он предсказал скорые сроки выхода Half-Life 3 — 2025 год.

При этом специалист заметил, что не обладает достоверной информацией, указывающей на особенности тайтла. Однако еще в ноябре Маквикер заметил, что Valve работает над долгожданной частью Half-Life и не особо старается это скрывать. По его мнению, игра должна получить одиночный режим и более продвинутых неигровых персонажей (NPC), чем в предыдущих частях. Valve никак не прокомментировала сообщения Маквикера.

Half-Life — популярная игровая серия в жанре научно-фантастического шутера. Первая игра вышла в 1998 году, в 2020 году Valve представила VR-шутер Half-Life: Alyx.

В ноябре глава компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил, почему его студия так и не выпустила игру Half-Life 3. По его словам, разработчики зашли в тупик, так как пытались создать достойное продолжение для Half-Life 2.