В сети нашли упоминание разработки игры Half-Life 3

Датамайнер Маквикер: Half-Life 3 получит частично открытый мир и поддержку ИИ

Компания Valve может активно работать над созданием игры Half-Life 3. Об этом в своем блоге на YouTube заявил известный датаймайнер Тайлер Маквикер.

По словам Маквикера, в играх от студии Valve постоянно появляются новые упоминания того, что компания рано или поздно выпустит следующую часть Half-Life. Датаймайнер — специалист, занимающийся изучением большого объема информации в сети, — рассказал, что в HL3 появятся новые геймплейные инновации. По его словам, именно на игровом процессе, а не на графической составляющей разработчики будут делать акцент.

Изучая файлы Valve, автор выяснил, что Half-Life 3 будет иметь обширные локации, но линейные уровни. Создатели игры якобы будут делать акцент на сюжете и повествовании, а не на полностью открытом мире. С помощью искусственного интеллекта (ИИ) неигровые персонажи (NPC) получат более реалистичные анимации и поведение. Также, по мнению специалиста, игра будет создана с большой «физической достоверностью».

«Я не думаю, что Half-Life 3 — это иммерсивный симулятор по своей сути, но думаю, что в нем будет больше элементов игрового симулятора, чем раньше», — отметил Тайлер Маквикер. Автор также заметил, что игра получит большую карту, но для перехода между уровнями не потребуются загрузочных экранов.

О том, что Valve давно ведет разработку Half-Life 3, Тайлер Маквикер сообщал в августе. По словам специалиста, процесс создания HL3 шел параллельно с разработкой VR-игры Half-Life: Alyx, которая вышла весной 2020 года.

В середине ноября глава компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил, почему его студия так и не выпустила игру Half-Life 3. По его словам, в студии не смогли придумать «идею», которая бы подошла под такую ожидаемую геймерами игру.