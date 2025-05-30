Нардеп Камельчук: Сотрудникам ТЦК утвердили норму по захвату 12 украинцев в день

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) на Украине должны доставлять по 12 военнообязанных граждан в день. Такую суточную норму, которую утвердили для военкомов, обозначил депутат Верховной Рады Юрий Камельчук в эфире канала «Суперпозиция».

По его словам, сотрудники ТЦК ловят на улицах украинских населенных пунктов всех мужчин без разбора. Также среди них стала популярна схема по отлову работников служб доставки — военкомы самостоятельно делают заказ, а затем забирают в ТЦК приехавших на вызов доставщиков.

Ранее нардеп Камельчук предложил способ снизить число дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что основными причинами для оставления частей являются страх за жизнь и недоверие к командованию.