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16:33, 30 мая 2025Наука и техника

Десантный корабль «Владимир Андреев» передадут ВМФ в 2026 году

Гендиректор «Янтаря»: БДК «Владимир Андреев» передадут ВМФ России в 2026 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Владимир Нуякшев /  ТАСС

Большой десантный корабль (БДК) «Владимир Андреев», который строят на судостроительном заводе «Янтарь» по доработанному проекту 11711, передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2026 году. Об этом сообщил гендиректор завода Илья Самарин, передает ТАСС.

«Этот прекрасный корабль, который заводчане строят и спускают на воду в этом году, — в следующем году на нем будет поднят флаг военно-морского флота, и он будет передан в военно-морской флот», — сказал Самарин в ходе церемонии спуска на воду БДК «Владимир Андреев».

Он добавил, что в 2025 году заложат еще один БДК проекта 11711, который в ближайшие четыре-пять лет передадут флоту. Также в декабре 2025-го на воду спустят БДК «Петр Моргунов».

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