Северный флот получит новый «Александрит» в 2025 году

Главком ВМФ: Тральщик «Полярный» войдет в состав СФ до конца года

Новый тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит» войдет в состав Северного флота (СФ) до конца 2025 года. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев, передает ТАСС.

Корабль, который получил свое название в честь города Полярный, строят на Средне-Невском судостроительном заводе.

«За период с 2016 года Андреевский флаг поднят на восьми кораблях противоминной обороны проекта 12700, в ближайшее время девятый корабль серии, успешно завершивший испытания, станет на защиту морских рубежей Российской Федерации, а до конца текущего года мы планируем зачислить в состав надводных сил Северного флота морской тральщик "Полярный"», — сказал главком на торжественной церемонии спуска тральщика, которая состоялась 24 апреля на заводе.

Тральщик проекта 12700 развивает скорость около 16 морских узлов, а полное водоизмещение корабля составляет 890 тонн. В арсенал «Александрита» входят артиллерийская установка АК-306 и пулемет. Тральщик может использовать безэкипажные катера «Сканда» для поиска мин.

В январе 2024 года стало известно, что на Средне-Невском судостроительном заводе заложили новый корабль проекта 12700 «Александрит», которому присвоят имя Героя Советского Союза Семена Агафонова.