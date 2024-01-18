В Петербурге заложили новый тральщик проекта «Александрит»

На СНСЗ заложили новый корабль противоминной обороны проекта «Александрит»

Новый корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 «Александрит» заложили на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге. Тральщику присвоят имя Героя Советского Союза Семена Агафонова, передает ТАСС.

«Тральщики — это труженики моря, их не бывает много, их всегда не хватает. Серия данных кораблей показала свою нужность для ВМФ, подтвердила все технические характеристики, заложенные в него конструкторами. Никто в мире не делает таких кораблей, кроме Средне-Невского судозавода», — сказал в ходе церемонии закладки главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов.

Глава Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Владимир Мальцев предположил, что «Семен Агафонов» войдет в состав Северного флота.

Новый тральщик станет двенадцатым в линейке кораблей проекта 12700. Они предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Для борьбы с минами корабли ПМО «Александрит» используют тралы, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

В ноябре 2023 года в Минобороны России сообщили, что морской тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит» вышел на завершающий этап государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота.