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19:17, 29 ноября 2023Наука и техника

В Минобороны рассказали об испытаниях «Льва Чернавина»

Минобороны: тральщик «Лев Чернавин» вышел на завершающий этап госиспытаний

Фото: Минобороны России

Новый морской тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит» вышел на завершающий этап государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота. Об этом рассказали в Минобороны России.

«По решению главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова "Лев Чернавин" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля. Также специалисты проверяют работу всех узлов и агрегатов, систем, вооружения, навигационных и радиотехнических средств.

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Построенный на Средне-Невском судостроительном заводе «Лев Чернавин» был заложен в июле 2020 года. Тральщики проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.

Ранее в ноябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Военно-морской флот России до конца 2023 года может получить еще четыре корабля ближней морской зоны — три малых ракетных корабля и противоминный корабль.

Оружие России
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      Даниил Иринин
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