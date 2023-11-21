Шойгу рассказал о новых кораблях ближней морской зоны для ВМФ России

Шойгу: ВМФ России получит четыре корабля ближней морской зоны до конца года

Военно-морской флот (ВМФ) России до конца 2023 года может получить еще четыре корабля ближней морской зоны. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на заседании коллегии военного ведомства, передает ТАСС.

«Продолжается строительство кораблей ближней морской зоны. Их состав пополнили два многоцелевых корвета и малый ракетный корабль. До конца года планируется принять еще три малых ракетных корабля и противоминный корабль», — сказал он.

Ранее в ноябре в Минобороны сообщили, что новый морской тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит» приступил ко второму этапу заводских ходовых испытаний. После испытаний противоминный корабль будет принят в состав Балтийского флота.

В сентябре на Амурском судостроительном заводе спустили на воду малые ракетные корабли (МРК) «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 «Каракурт». Эти МРК получили универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, позволяющий хранить и запускать восемь ракет «Калибр-НК» или «Оникс».

В июле Шойгу заявил, что в состав ВМФ планируют принять три МРК проекта 22800 до конца 2023 года, а еще два — в 2024 году.