Тральщик «Лев Чернавин» приступил к новому этапу испытаний

Минобороны: морской тральщик «Лев Чернавин» вышел на новый этап испытаний в море

Новый морской тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит» приступил ко второму этапу заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что накануне корабль противоминной обороны вышел из Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте в Финский залив. «В Балтийском море МТЩ "Лев Чернавин" проведет испытания минно-трального вооружения. На корабле вместе с экипажем находится приемо-сдаточная команда, которая проверяет и контролирует работоспособность всех систем и механизмов», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний тральщик подтвердил свои маневренные характеристики, а также продемонстрировал уверенную работу энергетической установки и систем навигации.

После заводских ходовых испытаний «Лев Чернавин» приступит к государственным испытаниям, а затем будет принят в состав Балтийского флота.

Корабли проекта «Александрит» предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Для борьбы с минами корабли получили тралы, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. В арсенал тральщика входит артиллерийская установка АК-306 и пулеметные установки.

В апреле стало известно, что тральщик «Лев Чернавин» спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Этот тральщик стал восьмым по счету кораблем противоминной обороны, который построили на предприятии по проекту 12700.