Эстонцы выстроились в огромные очереди у границ России ради дешевого шопинга

Shot: На погранпереходе Нарва эстонцы выстроились в огромные очереди

Граждане Эстонии выстроились в огромные очереди у границ России ради шопинга в дешевых отечественных магазинах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что эстонцы ломятся в Россию из-за низкой стоимости продуктов и техники. На погранпереходе Нарва местные даже стали оказывать услуги ожидания в очередях — 10 евро (887 рублей) за час. Однако, купив нужные вещи на территории РФ, нужно еще постараться провезти их обратно в страну бывшего СССР так, чтобы пограничники не конфисковали. Путешественники срывают бирки с одежды и делают фото на новые смартфоны, чтобы те казались использованными.

На фоне сложившейся ситуации министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро призвал закрыть границу с Россией вслед за Финляндией. Впрочем, эстонцы скупают российские товары даже в собственной стране с двойной наценкой.

Последний раз большое скопление людей в Нарве наблюдалось перед Пасхой. Тогда сообщалось о предвзятом отношении к туристам — тщательной проверке багажа и изъятии наличных в евро.