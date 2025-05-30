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09:35, 30 мая 2025Путешествия

Эстонцы выстроились в огромные очереди у границ России ради дешевого шопинга

Shot: На погранпереходе Нарва эстонцы выстроились в огромные очереди
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Janis Laizans / Reuters

Граждане Эстонии выстроились в огромные очереди у границ России ради шопинга в дешевых отечественных магазинах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что эстонцы ломятся в Россию из-за низкой стоимости продуктов и техники. На погранпереходе Нарва местные даже стали оказывать услуги ожидания в очередях — 10 евро (887 рублей) за час. Однако, купив нужные вещи на территории РФ, нужно еще постараться провезти их обратно в страну бывшего СССР так, чтобы пограничники не конфисковали. Путешественники срывают бирки с одежды и делают фото на новые смартфоны, чтобы те казались использованными.

На фоне сложившейся ситуации министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро призвал закрыть границу с Россией вслед за Финляндией. Впрочем, эстонцы скупают российские товары даже в собственной стране с двойной наценкой.

Последний раз большое скопление людей в Нарве наблюдалось перед Пасхой. Тогда сообщалось о предвзятом отношении к туристам — тщательной проверке багажа и изъятии наличных в евро.

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