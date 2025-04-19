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16:22, 19 апреля 2025Путешествия

На границе с Эстонией скопились сотни желающих попасть в Россию

«Турдом»: Сотни желающих попасть в Россию устроили коллапс на границе с Эстонией
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Сотни людей, желающих попасть в Россию, скопились на погранпереходе в Нарве, Эстония, перед Пасхой. Подробностями происходящего поделился «Турдом».

Источник сообщает, что в социальных сетях была информация об ожидании в 10 часов. «Встал в очередь в 12:50, попал в Россию только к 23:00. За мной еще человек 300 стояло. Терпения всем», — приводит портал слова одного из очевидцев.

При этом отмечается, что с российской стороны в Ивангороде путешественников пускали без задержек. Коллапс связывают не только с массовым желанием попасть на Пасху в России, но также с нехваткой персонала — на эстонской стороне было замечено две работающих кабинки из шести.

Также в чате, где обсуждают прохождение границы, рассказали о предвзятом отношении к туристам — тщательной проверке багажа и изъятии наличных в евро. «Стоит ожидать, что столпотворение уже в обратном направлении будет на следующей неделе, когда те же россияне с ВНЖ начнут возвращаться в Эстонию», — отметили эксперты.

Ранее в апреле путешественникам уже рекомендовали выделять дополнительное время на пересечение погранпункта Нарва — Ивангород. Также генеральный директор АО «Евролайнс» Наталья Арефьева предупредила о том, что с 21 по 27 апреля в обратную сторону тоже могут возникнуть очереди.

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