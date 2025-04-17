Желающие попасть в Россию на Пасху выстроились в очереди на границе Эстонии

Желающие попасть в Россию на Пасху выстроились в очереди в городе Нарва

Желающие попасть в Россию на Пасху выстроились в очереди в городе Нарва на границе Эстонии. Об этом сообщает РБК.

Пассажирам рекомендовали выделять дополнительное время на пересечение погранпункта Нарва — Ивангород. При этом с 21 по 27 апреля будет наблюдаться аналогичная ситуация со стороны российской границы, заметила генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Наталья Арефьева.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что запрет Эстонской православной церкви (ЭПЦ) нарушает как международные обязательства Эстонии, так и базовые нормы правового государства. По ее словам, решение о запрете ЭПЦ является беспрецедентным по своей агрессивности и правовому нигилизму.