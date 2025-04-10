В Москве возмутились запретом православной церкви в Эстонии

Захарова: Запрет ЭПЦ нарушает международные обязательства Эстонии

Запрет Эстонской православной церкви (ЭПЦ) нарушает как международные обязательства Эстонии, так и базовые нормы правового государства. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram.

«В Эстонии продолжается планомерное разрушение основополагающих прав и свобод человека под прикрытием надуманных якобы демократических лозунгов. В очередной раз удар нанесен по одной из самых чувствительных сфер — религиозным правам и свободам», — написала дипломат.

По ее словам, решение о запрете ЭПЦ является беспрецедентным по своей агрессивности и правовому нигилизму. Захарова также уличила Таллин в циничности и лицемерии при комментировании соответствующего закона.