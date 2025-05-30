Кабаниха сфотографировала весь свой полосатый «детский сад» в России

В Приморье кабаниха вывела полосатый детский сад на прогулку и сфотографировала

Кабаниха вывела на прогулку весь свой «детский сад» и сфотографировала на камеры «Земли леопарда». Новые снимки с «полосатиками» публикует дирекция заповедников в Telegram-канале.

На фото видно, как в весенний солнечный день четверо кабанят вышли на опушку. Там же они обнюхали землю и опавшие листья. Затем, видимо, они пошли дальше по тропе вслед за матерью.

«Мама-кабан в кадр не попала, а вот весь ее детский сад успешно попозировал (один даже посмотрел в объектив)», — указали в заповеднике.

Помимо этого, специалисты пояснили, что поросята имеют окрас, отличающийся от взрослых особей, не просто так: он помогает им сливаться с лесной подстилкой. «Цвет поменяется на обычный темный, когда им исполнится 4-5 месяцев», — сказано в сообщении.

Ранее в мае была замечена «самая милая банда» — самка кабана с несколькими детенышами. Ее с маленькими полосатыми кабанчиками сняли в Приморском крае.

Также в фотоловушку «Земли леопарда» попалось большое семейство енотовидных собак вместе с детенышами. По меньшей мере пять «любопытных хвостиков» проследовали за мамой и папой.