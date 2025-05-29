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15:55, 29 мая 2025Моя страна

Большое семейство енотовидных собак с детенышами засняли в России

Большое семейство енотовидных собак с детенышами засняли в «Земле леопарда»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pkuczynski / Wikimedia

Большое семейство енотовидных собак вместе с детенышами вышло на прогулку и попало в объектив камеры «Земли леопарда». Новые снимки публикует дирекция заповедников в своем Telegram.

На снимках видно, как две взрослые енотовидные собаки проходят по чаще леса. За ними же в этот момент побежали малыши. По меньшей мере пять «любопытных хвостиков» проследовали за мамой и папой.

Утверждается, что эти животные растят потомство вдвоем, создавая пары задолго до рождения щенков. «Все это, конечно, облегчает процесс воспитания, ведь в выводке может быть до 16 детенышей! Но обычно все же рождается 6-8 щенков», — пояснили специалисты.

Ранее енотовидные собаки попали на видео в момент ночного милования по весне. Запись со скрытой камеры выложил фотограф Максим Логинов, снимающий Амурскую область и ее заповедные места.

Помимо этого, в одном из заповедников России енотовидная собака «зашла в гости» к барсуку. Ее действия были запечатлены на видео.

Также осенью 2024 года специалисты «Земли леопарда» сняли ночное свидание енотовидных собак, похожих на Ромео и Джульетту. Тогда в заповеднике в шутку заявили, что понаблюдали за созданием «новой ячейки лесного общества».

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