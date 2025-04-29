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15:55, 29 апреля 2025Моя страна

Весеннее милование енотовидных собак попало на видео в России

Весеннее милование енотовидных собак засняли в Амурской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Енотовидные собаки попали на видео в момент ночного милования по весне. Запись со скрытой камеры появилась в Telegram-канале фотографа Максима Логинова, снимающего Амурскую область и ее заповедные места.

На видео показано, как в ночи пара енотовидных собак увиделась в укромном месте. Там животные неспешно обнюхались. Тогда же одна из енотовидных собак «куснула» своего партнера и затем посмотрела по сторонам.

По словам Логинова, енотовидные собаки отличаются от обычных енотов, несмотря на визуальную схожесть. Прежде всего, пояснил фотограф, они из семейства псовых, то есть из ближайшие «родственники» — лисы и волки, но никак не еноты. Помимо этого, известно, что это моногамные животные — они создают пару один раз, а потом всю жизнь вместе заботятся о потомстве.

Ранее в одном из заповедников России енотовидная собака «зашла в гости» к барсуку. Ее действия были запечатлены на видео.

Осенью 2024 года специалисты «Земли леопарда» сняли ночное свидание енотовидных собак, похожих на Ромео и Джульетту. Тогда в заповеднике шутили, что понаблюдали за созданием «новой ячейки лесного общества».

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