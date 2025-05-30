Китайские автомобили заполонили рынок Европы

Dataforce: Китайские машины заняли рекордную долю рынка ЕС несмотря на пошлины

За минувшие девять месяцев китайские машины заняли рекордную долю рынка Евросоюза. О заполонивших европейские рынки электромобилях со ссылкой на данные исследовательской компании Dataforce сообщает Bloomberg.

В апреле производители из КНР заняли 8,9 процента рынка в ЕС, что является самым высоким показателем с июля 2024-го. Также набрали популярность китайские гибридные модели и автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Продажи росли несмотря на пошлины, которые в Европе вступили в силу в ноябре, — сперва они замедлили экспансию китайских брендов, но последнее время те успешно адаптировались к новым рыночным условиям.

По данным Dataforce, в прошлом месяце на китайские бренды пришлось 7,6 процента продаж гибридных автомобилей в Европе по сравнению с менее чем одним процентом годом ранее.

С 30 октября Евросоюз поднял тарифы на китайские электрокары до 35,3 процента. Это решение будет действовать на протяжении пяти лет. Пошлины на электромобили компании BYD повысили до 17 процентов, Geely — 18,8 процента, SAIC — 35,3 процента. Автомобили прочих компаний обложили пошлиной в 20,7 процента.

В мае 2025-го президент США Дональд Трамп решил склонить Евросоюз к введению новых пошлин на товары из Китая. В обмен он пообещал заключить торговое соглашение с ЕС. Администрация американского президента ждет от Брюсселя солидарности в вопросах торгового давления на Пекин, отметили инсайдеры.