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15:35, 30 мая 2025Мир

Конфликтующая с Трампом страна захотела оказаться под «куполом» США

Bloomberg: Канада рассматривает возможность присоединения к Золотому куполу США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Канада рассматривает возможность присоединения к американской системе противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом сообщает Bloomberg.

«Канада подтвердила свои тесные военные связи с США и выступила в поддержку проекта системы ПРО "Золотой купол", о присоединении к которому думают в Оттаве», — говорится в статье.

Начальник штаба обороны Канады Дженни Кариньян подчеркнула в комментарии изданию, что не считает возможное участие Оттавы в «Золотом куполе» источником дополнительной напряженности в отношениях с Москвой или Пекином, неоднократно высказывавшимися против проекта.

О начале разработки новой системы ПРО «Золотой купол» 20 мая объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, система, которая будет введена в эксплуатацию в течение трех лет, «настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно».

Россия и Китай выступили резко против проекта США, отметив его дестабилизирующий характер. Страны выразили опасения, что его реализация может привести к размещению оружия в космосе и превращению его в арену для гонки вооружений.

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