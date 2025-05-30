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05:24, 30 мая 2025Мир

Королю Саудовской Аравии передали письмо от Путина

SPA: Король Саудовской Аравии получил письмо от Владимира Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщило агентство SPA.

Документ был посвящен отношениям двух стран. Письмо российского лидера было передано через заместителя главы МИД королевства Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджи, который ранее встречался с послом России в Саудовской Аравии Сергеем Козловым.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Российский лидер поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан.

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