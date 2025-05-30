Королю Саудовской Аравии передали письмо от Путина

SPA: Король Саудовской Аравии получил письмо от Владимира Путина

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщило агентство SPA.

Документ был посвящен отношениям двух стран. Письмо российского лидера было передано через заместителя главы МИД королевства Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджи, который ранее встречался с послом России в Саудовской Аравии Сергеем Козловым.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Российский лидер поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан.

