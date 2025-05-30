Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом

Песков: Путин проведет совещание с Совбезом и встретится с главой «Круга добра»

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 мая, проведет совещание с Советом Безопасности. Его анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Путин работает в Кремле. Президент где-то в течение наверное часа начнет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков, добавив, что тему совещания определит президент.

Путин, помимо этого, встретится с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет фонд «Круг добра». Встреча будет приурочена к Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Днем ранее, 29 мая, Путин проводил встречу с многодетными семьями, что было приурочено к Дню защиты детей. На ней он раскрыл секрет молодости и порассуждал о семейных ценностях.

