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13:05, 30 мая 2025Россия

Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом

Песков: Путин проведет совещание с Совбезом и встретится с главой «Круга добра»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 мая, проведет совещание с Советом Безопасности. Его анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Путин работает в Кремле. Президент где-то в течение наверное часа начнет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков, добавив, что тему совещания определит президент.

Путин, помимо этого, встретится с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет фонд «Круг добра». Встреча будет приурочена к Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Днем ранее, 29 мая, Путин проводил встречу с многодетными семьями, что было приурочено к Дню защиты детей. На ней он раскрыл секрет молодости и порассуждал о семейных ценностях.

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