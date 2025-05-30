«Либо ты терпила, либо провокатор». Отказавшихся идти на штурм бойцов СВО обвинили в провокации после видео с костылями

Отказавшихся идти на штурм бойцов обвинили в провокации после видео с костылями

Несколько служащих в пятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко бойцов — участников специальной военной операции (СВО) обвинили в провокации. Как утверждает российская общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова, солдаты не захотели выполнять приказ о штурме позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и решили прикрыться раненными сослуживцами.

Бойцы записали видео с сослуживцами на костылях

По словам общественницы, неделю назад многим журналистам и СМИ стали присылать видео, на котором бойцы на костылях жалуются, что их якобы отправляют на штурм. Однако, заявила Кашеварова, на самом деле ролик был записан бойцами, не желающими выполнять приказ. Для этого они использовали своих раненых сослуживцев.

Недолеченных действительно не лечили, но в штурм не отправляли Анастасия Кашеварова Журналистка, общественница

После распространения ролика в подразделении началась проверка. В результате больные были доставлены в госпиталь, а те, кто прикрывался проблемами других, сбежали, самовольно оставив часть.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Конфликт с командованием мог стать причиной инцидента

В ходе проверки также выяснилось, что в бригаде имел место быть конфликт нескольких солдат с командованием. «Бойцы встали в круговую оборону к своим, заминировав подходы», — рассказала журналистка.

Разбирательство по 5-й бригаде идет, к ней давно много вопросов Анастасия Кашеварова Журналистка, общественница

При этом уточняется, что какую-либо конкретику авторы ролика отказались предоставлять журналистам, а именно: фамилии, звания, номера телефонов. Кроме того, оказалось, что бойцы также не обращались с жалобами в Военно-следственный отдел или в военную прокуратуру, так же как и их родственники.

Видео было сделано не для решения проблемы, а для борьбы с командованием определенных лиц Анастасия Кашеварова Журналистка, общественница

Для бойцов составили памятку на случай нарушения прав

Разъяснив ситуацию, общественница дала рекомендации военнослужащим на случай, если их права будут каким-либо образом нарушаться. Прежде всего, она призвала решать проблемы в правовом поле. Так, для начала необходимо написать рапорт, обращение к высшему командованию, а также в военно-следственный отдел и военную прокуратуру.

Если этого нет, значит, твои права либо никто не ущемляет, либо ты терпила, либо провокатор Анастасия Кашеварова Журналистка, общественница

Журналистка напомнила, что солдаты находятся «не в школе, где мама пишет записку классному руководителю, что вы не можете посетить урок физкультуры» и должны действовать по уставу.